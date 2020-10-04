عقيلة صالح يتوجه إلى القاهرة للقاء السفير الأمريكي

غادر رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، إلى القاهرة لعقد لقاء مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذى يزور القاهرة أيضا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر متطابقة قولها، اليوم الأحد، إن السفير الأمريكي سيلتقي كذلك بمسؤول أمني مصري رفيع المستوى.

هذا وقد أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريشارد نولاند، اليوم الأحد، أنه سيتم تبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية للخروج بأفضل نهج يدعم الحوار الليبي-الليبي المرتقب في مصر، موجها الشكر للسلطات المصرية لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.