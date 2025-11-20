«عقيلة صالح» يجري زيارة رسمية إلى روما ويلتقي نظيره الإيطالي

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة وفد من أعضاء المجلس، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، بدعوة من رئيس البرلمان الإيطالي لورينزو فونتانا، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار الاستقرار في ليبيا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تطوير التعاون البرلماني وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية وملفات الطاقة.

وعلى هامش الزيارة، التقى رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مع نائب وزير الخارجية الإيطالية إدموندو تشيريللي، للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وإيطاليا ودفع التعاون الاقتصادي المشترك.