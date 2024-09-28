 «عقيلة صالح» يحضر حفل تخريج دفعة طلاّب في جامعة درنة

شارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة خليفة حفتر، في حفل تخريج أول دفعة بجامعة درنة، عقب كارثة الطوفان.

وأكد صالح، على أن “طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل، وأن نعمة المعرفة عظيمة، الجهل موت للضمير وذبــ.ــح للحياة، ومحق للعمر”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن “الجامعة بحكم موقعها في المجتمع تعتبر طليعة التقدم ورائدة الفكر، ترتاد المجهول وتشق الطريق نحو كل جديد في حياة الناس المادية والاجتماعية وتقود مسيرة الشعب نحو غد أفضل وهي المكان الأول للبحث العلمي الجاد الحر”، متقدماً “بالتهنئة للخرجين على نيلهم المؤهلات العلمية وتخرجهم من الجامعة بعد التعلم والتدريس”، متمنياً أن “يشاركوا في دعم الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، محياً كل أستاذ جامعي أدى واجبه ويرى أنه رسالة وأمانة ويرى الجامعة طليعة للتقدم ورائدة للفكرة الحر وأن يكون والجامعة في خدمة المجتمع”.

هذا وحضر الحفل، أعضاء مجلس النواب، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حماد، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية حاتم العريبي ونائب رئيس الحكومة المهندس سالم معتوق الزادمة، ووزراء ووكلاء الحكومة ورئيس جامعة درنة وعمداء الكليات، مواطني المدينة.