عقيلة صالح يدعو إلى المصالحة الوطنية ونسيان ما فات

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى العمل على المصالحة الوطنية الشاملة، ونسيان ما فات.

وطالب رئيس مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ودعا عقيلة عقب أداء الوزراء اليمين القانونية، حكومة الوحدة إلى العمل على توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين ودعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدّد عقيلة على ضرورة “تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء دوله بعملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه حان الوقت “لنتصافح ونتسامح ونتسامى فوق خلافاتنا” في ظل ما تحقق “اليوم بعد شهور طويلة من الحوار والتشاور حتى وصلنا إلى هذه اللحظة لميلاد حكومة واحدة لكل الليبيين تقوم على خدمتهم ورعايتهم”.

وأضاف عقيلة قائلا إن مهمة السلطة الانتقالية قيادة البلاد حتى تثبت دعائم الدولة بالدستور والمؤسسات والوصول إلى الاستقرار السياسي من أجل انتخاب القيادة الجديدة على أساس الدستور.

وتابع: “نريد دولة ديمقراطية ناجحة تحظى باحترام العالم كله وينبغي التركيز على كفاءة الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال قوات الأمن ووضع آليات المحاسبة والرقابة ودعم استقلال القضاء والاستغلال الأمثل لموارد الوطن ومحاربة الأصوات غير الشرعية”.

شاهد | كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي دعا فيها للمصالحة الوطنية مستحضرا كلمة الملك الراحل إدريس السنوسي: "حتحات على ما فات" خلال مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية بمقر المجلس في #طبرق#ليبيا لمشاهدة الكلمة كاملة:https://t.co/jvPrIZGNpM pic.twitter.com/bOsF5NjqAJ — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 15, 2021