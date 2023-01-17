«عقيلة صالح» يدعو إلى تعديل الإعلان الدستوري

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى تعديل الإعلان الدستوري لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وقال عقيلة صالح خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم في بنغازي: “أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري”.

وتابع: “بعد انتصار أي ثورة تقوم السلطة الفعلية بإعلان دستوري، وهذا ما حدث في ليبيا وأنجز المجلس الانتقالي الإعلان الدستوري، وجرى بناء على هذا انتخاب المؤتمر الوطني ولجنة الستين ومجلس النواب الحالي، إذن الإعلان الدستوري هو دستور حتى يُلغى أو يصدر الدستور القائم للبلاد”.

هذا وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التقارب مع المجلس الأعلى للدولة “لفظي” فقط والأفعال لم تنتج شيئا حتى الآن، واعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب تحمل المسؤوليات وحدوث تقارب مع المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف عقيلة أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة جسم استشاري فقط، وفق قوله.

ويعقد مجلس النواب جلسة رسمية دعا لها رئيس المجلس لمناقشة المستجدات السياسية وعدد من القضايا النقاط الخلافية مع المجلس الأعلى للدولة وخاصة ملف الوثيقة الدستورية.