«عقيلة صالح»  يدعو الإتحاد الأوروبي لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليونان لتوظيف علاقاتها الإتحاد الأوروبي لوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس معتبرا أنها “منزوعة الثقة”.

وذكر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي ل “عين ليبيا” أن عقيلة صالح التقى القنصل العام اليوناني لدى ليبيا أغابيوس كالو لوغنوميس، وتناول البحث آخر المستجدات في ليبيا والعلاقات الليبية اليونانية.

وحسب المستشار المريمي، أكد “عقيله” للقنصل اليوناني ضرورة ان توظف اليونان علاقتها بالاتحاد الأوربي لوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية المنزوعة الثقة من مجلس النواب”.

واعتبر صالح أن استمرار التعامل معها يشكل عائقا لتشكيل حكومة موحدة وبالتالي تعيق تنظيم وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.