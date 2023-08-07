«عقيلة صالح» يدعو السعودية للاهتمام بقضية الحاجة «برنية الثابت»

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح السلطات السعودية للاهتمام بقضية الحاجة برنية الثابت، التي فُقدت خلال أداء مناسك الحج في مكة المكرمة، ولم يعثر عليها حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة وفدًا من مدينة العجيلات، يضم عائلة الحاجة المفقودة وعدداً من أعيان المدينة، حسب بيان صادر عن مجلس النواب.

وقال عقيلة صالح لوفد العجيلات إنّه طالب السلطات السعودية بتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة، ومراسلة السلطات المحلية في ليبيا بنتائج البحث.

وفُقدت الحاجة برنية مصباح يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، جوار فندق أنجم عندما كانت برفقة ابنها الذي لا يزال يبحث عنها في منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة من الأراضي المقدسة على أمل العثور عليها.