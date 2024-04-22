«عقيلة صالح» يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة بمشاريع الإعمار

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني وقنصل إيطاليا في مدينة بنغازي فرانشيسكو لويجي.

وبحث صالح وخلال اللقاء، “مُستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة، و العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة”.

وجدد رئيس مجلس النواب، التأكيد “بأن الحل في ليبيا يكون من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي”، موجهاً “الدعوة للشركات الإيطالية للعودة للعمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية”.

وأكد رئيس مجلس النواب، “على تنفيذ مشروع الطريق (امساعد- رأس اجدير) كما تم التعاقد عليه ووفقاً لما خطط له سابقاً، بالإضافة إلى عودة فتح خطوط الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية، وخطوط الملاحة البحرية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل عام وخاصة المرضى والطلاب الليبيين في إيطاليا”.