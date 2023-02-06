«عقيلة صالح» يدعو لتشكيل لجنة توافق مع مجلس الدولة لإعداد قانون الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّه يرى بحاجة إلى إجراء تعديل في الإعلان الدستوري ليعتبر قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

صالح وفي افتتاح جلسة المجلس، ذكر أنّه يجب تشكيل لجنة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لإعداد قانون للانتخابات لعرضه على مجلس النواب لإقراره وإصداره.

وتابع صالح أن الوضع في حاجة إلى تعديل الإعلان الدستوري بما يضمن لم الشمل وصيانة التراب الوطني وتوحيد المؤسسات ومنعا للتدخل الأجنبي.

وأضاف صالح أنّه جرى التواصل مع مجلس الدولة وحضر عدد من أعضائه لتسلم نسخة من مقترح التعديل الدستوري، متمنيا أن يؤدي التوافق بين المجلسين مراعاة لمصلحة الوطن.