«عقيلة صالح» يدعو لتوزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا

رحب رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري لعدد من الأطراف الليبية بمدينة مونترو السويسرية، والذي عُقِد في الفترة من 7 إلى 9 من سبتمبر الجاري بحضور مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة سيتفاني ويليامز.

ونوه عقيلة في بيان له اليوم السبت، بأن هذا الاجتماع يهدف للوصول إلى خارطة طريق تُمهد إلى انعقاد جلسات حوار “جنيف” للحل الشامل في ليبيا.

وأكد رئيس برلمان طبرق في بيانه على عدة نقاط تمثلت في:

أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدة اختيار ممثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية.

أن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، ولموقع سرت الجغرافي الذي يتوسط البلاد ولتوفر البنية التحتية اللازمة لعمل السلطات الجديدة.

توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة لليبيا.

على جميع السلطات المعنية إنجاز مهامها في الفترة المحددة، أهمها اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المقرر لها.