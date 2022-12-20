«عقيلة صالح» يدعو مجلس الدولة لاستئناف الحوار

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة، إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.

كما دعا صالح، لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، وفق قوله.

ويأتي ذلك بعد أن صادق المجلس الأعلى للدولة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء القرار الذي أصدره مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي.

واعتبر مجلس الدولة أن هذا القرار من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء.