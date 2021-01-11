عقيلة صالح يزور فرنسا بدعوة رسمية لمدة يومين

يزور رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، في زيارة تأتي بدعوة رسمية، وتستمر لمدة يومين.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق ردا على سؤال لوكالة “سبوتنيك” حول زيارة صالح لفرنسا: “نعم، بدعوة رسمية، وتستغرق يومين”.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال في وقت سابق، إنه لا حل عسكريًا في ليبيا، وإن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية، والذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة.

وتابع المتحدث الفرنسي: “ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال القتالية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة”.