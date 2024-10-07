«عقيلة صالح» يزور العاصمة الأمريكية واشنطن

رحب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الاثنين، بزيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العاصمة واشنطن.

وقال السفير نورلاند، في تصريحات نشرتها سفارة بلاده على منصة “إكس”: “إن الاجتماعات التي عقدها صالح، في وزارة الخارجية الأمريكية كانت فرصة، لتعزيز دعم الولايات المتحدة للنزاهة التكنوقراطية لمصرف ليبيا المركزي”.

ودعا نورلاند، “جميع الأطراف في ليبيا، للعمل معًا في هذا الوقت الحرج، لتعزيز المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "سررنا بالترحيب برئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال زيارته إلى واشنطن. كانت اجتماعاته في وزارة الخارجية الأمريكية فرصة لتعزيز دعم الولايات المتحدة للنزاهة التكنوقراطية لمصرف #ليبيا المركزي، ودعوة جميع الأطراف للعمل معًا في هذا الوقت الحرج لتعزيز… pic.twitter.com/th29SaKHsk — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) October 7, 2024