«عقيلة صالح» يستعرض أعمال «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الإثنين، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، وبالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ومدير إدارة المشاريع بالصندوق حاتم العريبي.

خلال اللقاء، اطلع صالح على “أعمال الحكومة الليبية، وعلى مستجدات سير عملها”.

كما اطلع على “مستجدات الأعمال القائمة في أنحاء البلاد بإشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المتمثلة في رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء الجسور، وإنشاء المدن الرياضية، وأعمال الإنارة، والمساحات الخضراء والمتنزهات، وصيانة وتطوير عمارات الإسكان العام، والمقار الحكومية وغير الحكومية”.