«عقيلة صالح» يستعرض مع نظيره الجزائري مستجدات الوضع في ليبيا

أكّد رئيس المجلس النشريعي الجزائري إبراهيم بوغالي التزام بلاده، بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية.

جاء ذالك، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الشعبي ابراهيم بوغالي، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على هامش أشغال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي انعقد امس السبت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الجزائري، فإنّ اللقاء شكّل فرصة للطرفين من أجل بحث سبل التعاون الثنائي والارتقاء به واستعراض مستجدات الوضع في ليبيا.