«عقيلة صالح» يصل موسكو لبحث الأزمة الليبية

وصل رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، اليوم الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الروس آخر تطورات الأزمة في ليبيا.

وقال فتحى المريمي مستشار صالح في تصريح لقناة “روسيا اليوم”، إن زيارة عقيلة صالح لموسكو لها ثلاثة مسارات دبلوماسي واقتصادي وعسكري.

وأشار المريمي إلى أن مبادرات الحل السلمي ومخرجات مؤتمر برلين سوف تكون ضمن العناوين الرئيسية للزيارة.

ونوه بأن هناك دعوة رسمية وجهت لرئيس مجلس نواب طبرق، مشيراً إلى أن الوصول لوقف القتال وتفعيل المبادرات السياسية ودور روسيا كدولة عظمى في ذلك يكتسب أهمية خاصة، حسب قوله.