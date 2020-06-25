«عقيلة صالح» يضع شروطاً لإعادة ضخ النفط

وضع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، شروطاً لإعادة ضخ النفط وإنهاء الإقفالات.

وقال صالح في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن إغلاق الحقول والموانئ النفطية ليس في صالح البلاد اقتصاديا.

وأضاف أنه من غير المعقول أن يستولى على هذه الثروة جماعة معينة في طرابلس، وتقوم بشراء المرتزقة وتوزيع هذه الثروة على الجماعات الإرهابية، على حد زعمه.

وطالب صالح بضرورة عمل حساب يوضع فيه دخل النفط، لحين تشكيل سلطة معتمدة جديدة، مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة تُشرف على توزيع دخل النفط.

وأوضح رئيس نواب طبرق أنه سيطالب بفتح حقول النفط عندما تتشكل سلطة ليبية معتمدة جديدة ، ويتعهد المجتمع الدولي بتوزيع دخل النفط ويأخذ كل واحد حقه، وفق قوله.

وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وتسبب إيقاف إنتاج النفط بحسب آخر إحصائيات للمؤسسة الوطنية للنفط، في خسائر قاربت من 6 مليار دولار أمريكي.