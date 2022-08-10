«عقيلة صالح» يطالب بعدم الإعتداد بقرارات تعيين السفراء الصادرة عن حكومة الوحدة

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من وزير الخارجية في الحكوة المكلفة حافظ قدور بالتعميم على سفراء ليبيا في الخارج بعم الإعتراف بقرارات حكومة الوحدة الوطنية القاضية بتعيين سفراء في الخارج.

جاء ذلك في كتاب وجهه مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب عوض الفيتوري إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكوكة المكلفة من المجلس حافظ قدور.

وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب رفعه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري إلى رئيس المجلس بشأن قرارات تعيين سفراء ليبيا بالخارج من قبل حكومة الوحدة الوطنية.