«عقيلة صالح» يطّلع على سير المشاريع التنموية بعدة مناطق

اطّلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على سير العمل في عدد من المشاريع التنموية التي يشرف عليها صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بمدينة القبة مع رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب أسامة حماد، ومدير عام الصندوق بلقاسم حفتر.

وتناول الاجتماع عرضًا لما تم إنجازه من مشاريع في عدد من المناطق، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل المستقبلية وفق رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة المكلف، ومدير عام الصندوق استمرار العمل على تنفيذ رؤية تنموية طموحة، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة تسهم في تعزيز البنية التحتية وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات العامة.

كما أشارا إلى أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات في مجالات الإعمار والبنية التحتية يُظهر حجم التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس التزامًا جادًا بخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية.

وثمن رئيس مجلس النواب خلال اللقاء الجهود المبذولة، مؤكدًا دعمه الكامل لما تحقق من تقدم في مسيرة الإعمار، وخصّ بالذكر ما جرى في مدينة درنة كنموذج ناجح يُظهر سرعة الإنجاز وحجم التحول، حتى أصبح محل تقدير محلي ودولي.