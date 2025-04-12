عقيلة صالح يطّلع على التحديات التي تواجه «جهاز النهر الصناعي»

استقبل رئيس مجلس النواب في مقر المجلس، رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سعد بومطاري، حيث “استعرض معه سير العمل في المشاريع الحيوية التي يشرف عليها الجهاز، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجهه في المرحلة الحالية”.

وأكد رئيس مجلس النواب على “أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه المشاريع لضمان توفير المياه للمناطق المختلفة”، مشددًا على “ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتجاوز الصعوبات المالية التي قد تعيق سير العمل”.

من جانبه، قدم رئيس جهاز النهر الصناعي شرحًا مفصلاً حول أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، وأوضح الوضع المالي للجهاز، معربًا عن أمله “في دعم السلطات المعنية لإيجاد آليات تمويل مستدامة لضمان استمرارية المشروع”.