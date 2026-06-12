«عقيلة صالح» يقدم العزاء لعضو بمجلس النواب

قدّم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح واجب العزاء والمواساة إلى عضو المجلس عن مدينة أجدابيا النائب فتح الله حسين السعيطي، وذلك في وفاة شقيقته، خلال زيارة إلى منطقة سلطان.

وخلال تقديم واجب العزاء، أعرب رئيس مجلس النواب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى النائب فتح الله السعيطي وأفراد أسرته، في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

وجرى اللقاء في أجواء من التعاطف الإنساني، حيث عبّر الحضور عن تضامنهم مع أسرة الفقيدة، في ظل هذا الظرف الذي ألمّ بالعائلة.

وتأتي مثل هذه الزيارات في إطار الأعراف الاجتماعية والسياسية المتبعة في ليبيا، والتي تعكس حضور البعد الإنساني لدى المسؤولين، وتأكيد قيم التضامن والمواساة بين مختلف الأطراف في المناسبات الأليمة.