«عقيلة صالح» يلتقي أعيان ومشايخ بلدية تندميرة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، عميد بلدية تندميرة وعدد من الأعيان والمشايخ والحكماء بالمدينة، حيث تناول اللقاء عدد من القضايا والمشاكل التي تعانيها البلدية.

وثمن عميد وأعيان ومشايخ وحكماء بلدية تندميرة، “جهود رئيس مجلس النواب في خدمة الوطن، كما عبروا عن دعمهم و وقوفهم إلى جانب الرئيس في كل ما يخدم مصالحة ليبيا وشعبها، وطالبوا رئيس مجلس النواب بالنظر في احتياجات بلدية تندميرة والمساهمة في تنفيذ مشاريع مماثلة لتلك التي تم إنجازها في المنطقة الشرقية والجنوبية”.

واختتم اللقاء بتقديم عميد وأعيان ومشايخ وحكماء بلدية تندميرة، “درع الشجاعة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” تقدير وعرفاناً لقيادته الحكيمة وسعيه الدائم لتحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على وحدة التراب الليبي”.