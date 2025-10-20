«عقيلة صالح» يلتقي السفير الإيطالي لبحث تعزيز العلاقات

في لقاء جمعه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، والوفد الدبلوماسي المرافق له، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.

اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، تطرق إلى عدة ملفات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك السبل الممكنة لتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في الساحة الليبية والإقليمية.

كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق الدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، ويساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.