«عقيلة صالح» يلتقي السفير الروسي لدى ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السفير الروسي لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين.

وتناول اللقاء “الأزمة الراهنة بمصرف ليبيا المركزي وسبل معالجتها، كما تناول اللقاء العملية السياسية في ليبيا بشكل عام وسُبل الدفع بها بما يفضي إلى إنهاء الأزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأعرب السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين، “عن إشادته وإعجابه بأعمال الإعمار والتنمية التي تشهدها مدينة درنه وعدد من المدن الأخرى”.

في سياق متصل، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة ” في تصريح له، “على أن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي وخاصة بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية يعتبر عقبة أمام الانتخابات وفق قوانين 6+6”.

وأضاف “أن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه هو تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها”.