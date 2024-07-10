«عقيلة صالح» يلتقي السفير اليوناني لدى ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السفير اليوناني لدى ليبيا نيكولاوس غاريليذيس، رفقة القنصل العام اليوناني أغابيوس كالوغنوميس، والملحق العسكري بالسفارة عقيد بحار بوسيذون أورولوغيذيس.

وبحث “صالح”، خلال اللقاء “آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي”.

هذا وحضر اللقاء نائب رئيس ديوان مجلس النواب د. رسمي بالروين ومدير مكتب شؤون الرئاسة عوض الفيتوري.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي سعادة السفير اليوناني لدى ليبيا والوفد المرافق له بنغازي | 09 يوليو 2024 التقى فخامة… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤