«عقيلة صالح» يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بنغازي

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، السيد جيرمي برنت، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، مع التركيز على تحقيق إرادة الشعب الليبي في إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، بما يضمن استقرار المؤسسات ويعزز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.

وأشار اللقاء إلى أهمية التنسيق بين السلطات الليبية والمجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ومناقشة الخطوات الضرورية لتسهيل عودة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، بما يعكس التزام الأطراف الدولية بدعم الحل السياسي في ليبيا.