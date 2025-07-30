«عقيلة صالح» يلتقي المحامي العام بمدينة البيضاء

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم بمكتبه في مدينة القبة، المستشار جبر عبدالرحمن الشريف، المحامي العام بمدينة البيضاء، يرافقه عدد من أعضاء مكتبه.

وخُصّص اللقاء لبحث عدد من الملفات ذات الطابع القانوني والقضائي، وعلى رأسها أوضاع السجون، والهجرة غير الشرعية، وآليات تعزيز دور النيابات العامة في فرض القانون، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه عملها في ظل الظروف الراهنة.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على أهمية محاربة آفة المخدرات، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن البلاد واستقرارها، ومثمنًا في الوقت ذاته الدور الفاعل للنيابات في تحقيق الردع العام والخاص.

كما أشاد بأداء مكتب المحامي العام والنيابات التابعة له، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ العدالة وتطبيق القانون في كافة أرجاء البلاد.

وفي ختام اللقاء، قدّم المستشار المحامي العام بمدينة البيضاء درعًا تكريميًا لرئيس مجلس النواب، تقديرًا لدعمه المستمر واللامحدود لكافة المؤسسات القضائية في ليبيا.