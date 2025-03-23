«عقيلة صالح» يلتقي رئيس ديوان المحاسبة في المنطقة الغربية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الغربية، خالد شكشك.

وخلال اللقاء، بحث صالح، “آليات عمل الديوان، والتحديات التي تواجهه وسبل تذليلها، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الرقابي وكفاءة إدارة المال العام”.

وتناول اللقاء “أهمية التقارير الرسمية الصادرة عن الديوان ودورها في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب بحث سبل تطوير العمل الرقابي بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية، وبما يخدم الصالح العام ويضمن تعزيز النزاهة المالية في موارد الدولة”.