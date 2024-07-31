«عقيلة صالح» يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس ديوان المحاسبة “عمر عبدربه صالح “، يرافقه عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان.

وسلّم رئيس ديوان المحاسبة، التقرير السنوي لسنة 2023، لرئيس المجلس وكذلك خطة عمل اعداد التقرير السنوي للعام الجاري “.

واطلع رئيس مجلس النواب، “على الإجراءات التي اتخذها الديوان مع الجهات الخاضعة لرقابته فيما اسفرت عنه اعمال الفحص والمراجعة على حساباتها”.

وأثنى صالح، “على المجهودات المبذولة من العاملين بالديوان لتحقيق أهدافه في حماية الأموال العامة وصونها”، موجهاً “ببذل المزيد من الجهود التي تكفل تطبيق القانون وحماية الأموال العامة والمحافظة عليها من العبث والفساد ومحاسبة المتسببين في ذلك”، مؤكداً “على أن الجميع تحت طائلة القانون ولا يعلوه احد”.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي السيد رئيس ديوان المُحاسبة القبة | 30 يوليو 2024 التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠٢٤