«عقيلة صالح» يلتقي رئيس «ديوان المحاسبة» في المنطقة الشرقية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، رئيس ديوان المحاسبة في المنطقة الشرقية د. عمر عبدربه.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “اطلع صالح، على كافة المشاكل والعراقيل بالديوان بالإضافة اطلاعه على الخطة التدريبية للديوان التي من خلالها اغطيت للطلاب وتحصلوا على شهادة الماجيستير المهني”.

وأثنى “على ما يقوم به ديوان المحاسبة لتحقيق أهدافه في حماية الأموال العامة من الاعتداء عليها”.

ووجه “ببذل المزيد من الجهود التي تكفل تطبيق القانون وحماية الأموال العامة وصونها من العبث والإهدار ومحاسبة المتسببين فيها، مبينا أن الجميع تحت طائلة القانون ولا يعلوه أحد”.