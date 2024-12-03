«عقيلة صالح» يلتقي رئيس مجلس إدارة «مشروع النهر الصناعي»

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الدكتور سعد بو مطاري، وذلك في إطار متابعته لتقديم الخدمات للمواطنين لا سيما توفير المياه لكافة المدن والمناطق في جميع أنحاء ليبيا.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “اطلع “صالح” على سير العمل بالجهاز، وعلى كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل”.

وثمّن رئيس مجلس النواب “الدور الهام لجهاز النهر الصناعي في إدارة المشروع، مجددًا تأكيده على ضرورة تكاتف الجهود من أجل المحافظة على هذا المورد الهام للمياه، ووضع حد للاعتداءات على مكونات المنظومات كالوصلات غير الشرعية واهدار المياه في الأغراض غير المخصصة لها”.

بدوره، “أثنى رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على كافة الجهود المبذولة من فخامة رئيس مجلس النواب، المتمثلة في إصدار مجلس النواب القوانين والتشريعات التي من خلالها يتم المحافظة على مقدرات الوطن وثرواته، مانحاً رئيس مجلس النواب درعاً تكريمية ووسام النهر”.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي القبة | 02 ديسمبر 2024 التقى فخامة… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٤