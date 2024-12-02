«عقيلة صالح» يلتقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في المنطقة الشرقية خالد نجم، رفقة مدراء الإدارات بالهيئة.

وبحث رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “مستجدات العمل بالهيئة، وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح، كما اطلع على استراتيجية الهيئة في التنسيق بينها وبين المؤسسات التنفيذية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة”.

وأثنى رئيس مجلس النواب “على كافة الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل إنجاز التقارير، مؤكدا على ضرورة العمل بجد لمكافحة كافة أنواع الفساد الإداري”.

وخلال اللقاء “سلّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لرئيس مجلس النواب التقرير السنوي لعام 2023 للهيئة”.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية القبة | 02 ديسمبر 2024 التقى فخامة رئيس مجلس… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الاثنين، ٢ ديسمبر ٢٠٢٤