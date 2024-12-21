«عقيلة صالح» يلتقي رئيس «هيئة الصيد البري»

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية المهندس رافع محمد بحضور عضو مجلس النواب السيد عيسى العريبي وعدد من مديري الإدارات التابعة للهيئة.

وخلال اللقاء، أشاد صالح بالجهود المميزة التي تبذلها الهيئة في الحفاظ على البيئة وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض إلى جانب دورها البارز في تنظيم فعاليات رياضية وتراثية مثل سباق الطيور الجارحة وفعاليات الكرنفال، مثنياً على عمل الهيئة في مجال إنشاء وتطوير المحميات الطبيعية ودورها في دعم مشاريع الحفاظ على التوازن البيئي.