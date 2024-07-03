 «عقيلة صالح» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو” والوفد المُرافق له.

وبحث “صالح” خلال الاجتماع “مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة في البلاد”.

وأكد رئيس مجلس النواب على “وفاء المجلس بكافة الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر و إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد”.

وجدد صالح، تأكيده “بأن الحل في ليبيا لن يكون الا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وترك الحرية لليبيين في الاختيار في انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم هذه الانتخابات وتشرف عليها”.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا القبة / 02 يوليو 2024 التقى فخامة رئيس مجلس النواب… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الثلاثاء، ٢ يوليو ٢٠٢٤