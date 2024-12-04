«عقيلة» يلتقي مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث صالح، “مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، واطلع على سير عمل مشاريع الإعمار في البلاد، وعلى كافة المشاريع المزمع عقدها عقب توقيع الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية”.

وثمّن رئيس مجلس النواب، “دور المدير العام للصندوق وعلى تفانيه في العمل الذي جسّد المعنى الحقيقي للإخلاص لله وللوطن من خلال الإنجازات الكبرى التي شهدتها المدن”، بحسب ما نقل المركزي الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

بدوره، أكد مدير عام الصندوق، “أن الأعمال مستمرة إلى حين الانتهاء منها حسب الخطة الزمنية الموضوعة من قبل الصندوق”.