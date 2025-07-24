«عقيلة صالح» يلتقي مستشار ترامب لشؤون إفريقيا في بنغازي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات الاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء أن المجلس هو الجهة المنتخبة من قبل الشعب الليبي، وقد أنجز الاستحقاقات التشريعية اللازمة، بما في ذلك إصدار القوانين الانتخابية بالتعاون مع مجلس الدولة، ضمن جهود الوصول إلى انتخابات شاملة.

من جانبه، أعرب مستشار الرئيس الأمريكي، عن دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا، مشيدًا بما تم تحقيقه من جهود إعادة إعمار في بنغازي، ومستوى الأمن والاستقرار في شرق البلاد، الذي اعتبره عنصرًا مهمًا في استقرار المنطقة ككل.

حضر اللقاء مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر، وصدام حفتر.