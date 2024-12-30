«عقيلة صالح» يلتقي وجهاء سوق الجمعة والنواحي الأربعة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأحد، بمكتبه في مدينة القبة، وفداً من وجهاء والمجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد، وأكد الجانبان على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة.

كما أكد الوفد على الدور الوطني المشرف الذي يقوم به رئيس مجلس النواب من أجل تحقيق دولة المؤسسات والقانون.

وشدد الوفد أن المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة يدعم ويساند رئاسة مجلس النواب وأعضائه في خطواته نحو تحقيق الانتخابات وإرساء دولة المؤسسات والقانون.