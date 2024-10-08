«عقيلة صالح» يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاثنين، بالقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية جون باس، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وخلال اللقاء، قدم صالح “شرحاً مفصلاً لتطورات الأزمة الليبية واقترح جملة من الحلول التي تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لتنفيذها على أرض الواقع في سبيل تحقيق إرادة الشعب الليبي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي” بحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على فيسبوك.

من جانبه، أشاد “باس” بدور مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في معالجة مشكلة مصرف ليبيا المركزي، مؤكداً على ضرورة تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي من عناصر على قدر كبير من الكفاءة بهدف إعادة الثقة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية الدولية.

حضر الاجتماع، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى” باربرا ليف ”والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية “ريتشارد نورلاند “.