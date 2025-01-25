«عقيلة» يناقش سبل تعويض المتضررين من إعصار «دانيال» في درنة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع كلا من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ليبيا صالح المبروك ووفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة فرع درنة.

وخلال اللقاء في مدينة القبة، بحث صالح “كيفية تعويض رجال أعمال ومنتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدرنة المتضررين من إعصار دانيال، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الهامة ذات الصلة بالغرفة”.

كما أثنى صالح على “دور مدينة درنة في كل مراحل بناء الدولة الليبية، مؤكداً على أن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء وعلى الجميع أن يكونوا يداً واحدة”.

بدورهم، قدم ممثلو غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة درنة درعاً تكريمياً لرئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده الوطنية وعرفاناً بدوره في الحفاظ على وحدة التراب الليبي وسيادته.