«عقيلة صالح» يناقش في أثينا تطورات المشهد الليبي

أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح زيارة رسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا يوم 4 ديسمبر 2025 بناء على دعوة رسمية من السلطات اليونانية، ورافقه وفد من أعضاء مجلس النواب يضم سعيد امغيب وعزالدين ابوراوي ومنتصر الحاسي.

والتقى رئيس مجلس النواب بنظيره اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس وعدد من أعضاء البرلمان اليوناني، وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليونان في مختلف المجالات، وفتح مسارات جديدة للتعاون البرلماني، واستعراض التطورات السياسية في ليبيا، وطرح آليات دعم الاستقرار في المنطقة.

وواصل الجانبان بحث تنسيق المواقف تجاه القضايا المشتركة، وناقشا آفاق دعم التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بما يعزز المصالح المتبادلة بين البلدين.

وتأتي التحركات الليبية في هذا التوقيت في إطار جهود مجلس النواب لتوسيع شبكة علاقاته الدولية، ورفع مستوى الحضور الليبي في الملفات الإقليمية والدولية، وفتح قنوات تعاون إضافية مع الدول الصديقة.