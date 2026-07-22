«عقيلة صالح» يستقبل وفداً برلمانياً دولياً

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء 22 يوليو 2026، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط جوليو سينتيميرو، والوفد الرسمي المرافق له، خلال لقاء عقد في مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وضم الوفد الزائر نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بلال قاسم، والأمين العام للجمعية سيرجيو بيزي، وكبير مسؤولي شؤون الإعلام مروة علي ماهر.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس مجلس النواب الليبي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو الهيئة الرئاسية بالمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي مصباح دومة، وعضوا مجلس النواب وعضوا الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط صباح جمعة وأبو الخير الشعاب.

كما شارك في الاجتماع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، والأمين العام للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي فايز الشوابكة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الحوار البرلماني، وتطوير الشراكات المؤسسية بين مجلس النواب الليبي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي.

وناقش الطرفان آليات توسيع مجالات التعاون البرلماني عبر توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكات استراتيجية بين المؤسسات المعنية، بما يدعم العمل التشريعي المشترك ويعزز التنسيق بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأكد اللقاء أهمية تطوير قنوات التواصل بين المؤسسات البرلمانية الإقليمية، وتعزيز دور العمل التشريعي في بناء شراكات دولية تخدم المصالح المشتركة.

وتأتي زيارة رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط إلى بنغازي في إطار جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية الإقليمية، وتوسيع مجالات التنسيق البرلماني بما يدعم العلاقات بين ليبيا والمنظمات البرلمانية الدولية.