عقيلة صالح يهاجم الدبيبة ويدعو لتشكيل حكومة موحدة

اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أنَّ حلّ الأزمة السياسية في البلاد لا يمكن أن يتحقَّقَ إلا بتشكيل حكومة موحدة جديدة، تنهي الصراع الراهن على السلطة وتشرف على إجراء الانتخابات المؤجلة.

ونفى “عقيلة” في حوار مع “الشرق الأوسط”، إمكانية أن يتسبب الانسداد السياسي في ليبيا بصدام عسكري جديد أو حرب بين الليبيين، مشيرا إلى أن الليبيين باتوا يدركون أن ” هدف مثل هذه الصدامات هو استمرار الانقسام والفوضى؛ للوصول بليبيا إلى دولة فاشلة يتحكَّم فيها الأجنبي”.

ووجه صالح اتهامات مباشرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأنه” يرغب في بقاء الحال كما هي عليه” وقال “إنَّه يمثل نفسه”.

ورداً على سؤال حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، قال صالح: “عندما يتم تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات، وتعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ويدعو مجلس النواب المواطنين للمشاركة في الانتخابات”.