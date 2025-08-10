«عقيلة صالح» يهنئ القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الليبي

قدّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التهنئة لجميع القيادات والضباط وضباط الصف والجنود وأفراد القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي.

وأشاد صالح في هذه المناسبة بإطلاق “رؤية 2030” لتحديث القوات المسلحة، الهادفة إلى بناء جيش متطور قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد أن القوات المسلحة تمثل صمام الأمان والدرع الحامي للوطن، مستندة إلى عقيدة الولاء لله ثم للوطن، ومدافعة عن إرادة الشعب، ومجسدة عبر تاريخها تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب والتطرف وحماية السيادة الوطنية.

واختتم صالح تهنئته بالترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل ليبيا، متمنيًا دوام العزة والنصر والفخر للجيش وقياداته.

المجلس الأعلى للدولة يهنئ الجيش الليبي بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيسه

تقدم المجلس الأعلى للدولة، رئيسًا وأعضاءً، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء القوات المسلحة الليبية، ضباطًا وضباط صف وجنودًا، بمناسبة الذكرى المجيدة لتأسيس الجيش الليبي التي توافق التاسع من أغسطس من كل عام.

وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، يستحضر المجلس بكل فخر واعتزاز تضحيات رجال الجيش الليبي الأبطال عبر مسيرة طويلة من النضال، دفاعًا عن سيادة الوطن ووحدة ترابه، وصونًا لأمنه واستقراره.

ويؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود تطوير وبناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، بعيدة عن التجاذبات السياسية، ملتزمة بواجبها الدستوري في حماية الدولة ومقدراتها.

وإذ يشارك المجلس الأعلى للدولة الشعب الليبي احتفاله بهذه الذكرى، فإنه يؤكد أن الجيش الليبي سيظل صمام أمان الوطن، وعنوان عزته وكرامته، ودرعه الحصين في مواجهة التحديات، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ ليبيا وأبناءها، ويحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والازدهار.