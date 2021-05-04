عقيلة صالح يُؤكد الالتزام بموعد الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة القبة بالجبل الأخضر، اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش.

وبحث اللقاء الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور مجلس النواب الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم.

و أكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما أكد عقيلة صالح بأنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014م، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.