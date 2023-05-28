«عقيلة صالح» يُؤكد دعمه الكامل للحكومة الليبية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، في مدينة القبة، مع رئيس الحكومة الليبية المُكلف وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد.

وبحث اللقاء عددا من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، على رأسها قانون الميزانية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للحكومة، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال، وفق قوله.

من جانبه، شدّد حماد على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.