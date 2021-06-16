«عقيلة صالح» يُؤكد رفضه لكل محاولات تأجيل الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمدينة القبة في الجبل الأخضر، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن عقيلة تأكيده، رفضه التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر، ومن هذه المحاولات الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل، وفق قوله.

كما أكد رئيس مجلس النواب على حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بطريقٍ مباشر وفي انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشفافة، مشيراً إلى أن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قِبل أي جهة كانت تُعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها.

من جهته أكد عماد السايح لرئيس مجلس النواب الجاهزية الكاملة للمفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر.