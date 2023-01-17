«عقيلة صالح» يُؤكد شرعية مجلس النوّاب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وما قام به مجلس النواب في سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد عقيلة صالح على شرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات.

وفي شأن آخر، كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين كافة المناطق.

بدوره قال أوردمان في تغريدة نقلها حساب السفارة الأمريكية على تويتر: “جمعني لقاء برئيس مجلس النواب صالح في بنغازي اليوم لمناقشة أهمية بناء الوحدة و رأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره”.