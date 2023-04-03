«عقيلة صالح» يُؤكد ضرورة التعجيل باجتماعات لجنة 6+6

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة النائب الثاني عبدالهادي الصغير، مع الأعضاء الـ6 المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).



وأكد عقيلة صالح على أعضاء اللجنة بضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة مليونين و800 ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوله.

وصوّت مجلس النواب، في وقت سابق، على اختيار ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بنائبين عن كل إقليم.

بدوره أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية كممثلين له في لجنة إعداد مشروع القوانين الانتخابية بالاشتراك مع مجلس النواب.

وعقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس، حيث جرى توجيه دعوة إلى لجنة مجلس النواب للاجتماع في طرابلس.

ويأتي عمل اللجنتين في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الـ13 قبل نهاية هذا العام.