«عقيلة صالح» يُؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد

أكد رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، فقد بحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

هذا وأكد عقيلة صالح خلال اللقاء، على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النوّاب من مصادرها الرسمية.