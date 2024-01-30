«عقيلة صالح» يُؤكد قابلية القوانين الانتخابية للتنفيذ

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات يُجريها الأخير حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.



وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء، على أن القوانين الانتخابية قد صدرت وأنها قابلة للتنفيذ وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها.

كما أكد عقيلة على أنه بالإمكان دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء، موضحاً بأن فتح باب الحوار من جديد سيعيدنا إلى المربع الأول، حسب وصفه.

يُذكر أن مجلس النوّاب وخلال جلسته في 2 أكتوبر الماضي، وافق بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمّة المنجزة من قبل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، في كلمته الافتتاحية للجلسة حينها، إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربا عن شكره للجنة 6+6 المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.